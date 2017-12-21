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Назван топ-10 самых популярных автомобилей в Европе
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    Назван топ-10 самых популярных автомобилей в Европе

    17:06  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:06  21 Декабря 2017
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    Назван топ-10 самых популярных автомобилей в Европе

    Москва, 21 декабря. Аналитическая компания JATO Dynamics составила рейтинг самых продаваемых автомобилей в Европе за 2017 год.

    За 11 месяцев уходящего года в Европе было продано более 445 тысяч автомобилей Volkswagen Golf. Таким образом, немецкая модель становится  главным бестселлером европейского авторынка в этом году. Отмечается, что особой популярностью Volkswagen Golf пользовался в Бельгии, Норвегии, Люксембурге, Германии, Бельгии, Австрии.

    На второе место попал французский Renault Clio с показателем в 298990 реализованных автомобилей. Чаще всего Renault Clio покупали жители Франции, Португалии и Нидерландов

    Замыкает тройку лидеров еще одна немецкая машина — Volkswagen Polo, который купили более 255 тысяч раз в этом году. Однако по сравнению с показателями прошлого года спрос на Polo упал на 10%.

    В пятерку самых продаваемых автомобилей Европы также попали Ford Fiesta (237 тысяч проданных моделей) и Nissan Qashqai (230 тысяч проданных моделей).

    Автор: Дима Оленин
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    #volkswagen #авто #европа #renault
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