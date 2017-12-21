Минздрав Курдистана опроверг данные о погибших в ходе протестов

Эрбиль, 21 декабря. Министерство здравоохранения Иракского Курдистана сообщило, что количество жертв во время акций протеста было меньше заявленных местными властями.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения населенного пункта Рания Таха Мохаммед сообщил курдскому информационному агентству Rudaw, что местные представители власти заявили о пяти погибших участниках акции протеста. Однако по данным ведомства во время столкновений погибли два человека. Информацию подтвердил представитель министерства здравоохранения Халм Кадир.

Он отметил, что в результате акций протеста с травмами в местные больницы попали около 80 человек, медицинские учреждения была заполнены ранеными, однако еще три человека скончались по причинам, не связанным с демонстрациями. На данный момент после протестов в населенном пункте Рания провинции Сулеймания ранения получили 87 человек, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что акции протеста прошли из-за снижения зарплаты госслужащим в провинции Сулеймания. Протест перерос в столкновения с силами пешмерга.