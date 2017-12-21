Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли
Весь мир
Минздрав Курдистана опроверг данные о погибших в ходе протестов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Минздрав Курдистана опроверг данные о погибших в ходе протестов

    16:55  21 Декабря 2017  /обновлено: 16:55  21 Декабря 2017
    157

    Минздрав Курдистана опроверг данные о погибших в ходе протестов

    Эрбиль, 21 декабря. Министерство здравоохранения Иракского Курдистана сообщило, что количество жертв во время акций протеста было меньше заявленных местными властями.

    Пресс-секретарь департамента здравоохранения населенного пункта Рания Таха Мохаммед сообщил курдскому информационному агентству Rudaw, что местные представители власти заявили о пяти погибших участниках акции протеста. Однако по данным ведомства во время столкновений погибли два человека. Информацию подтвердил представитель министерства здравоохранения Халм Кадир.

    Он отметил, что в результате акций протеста с травмами в местные больницы попали около 80 человек, медицинские учреждения была заполнены ранеными, однако еще три человека скончались по причинам, не связанным с демонстрациями. На данный момент после протестов в населенном пункте Рания провинции Сулеймания ранения получили 87 человек, сообщает агентство.

    Ранее сообщалось, что акции протеста прошли из-за снижения зарплаты госслужащим в провинции Сулеймания. Протест перерос в столкновения с силами пешмерга.

    Минздрав Курдистана опроверг данные о погибших в ходе протестов

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #курды #ирак #протест #курдистан
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть