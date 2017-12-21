Выборы-2018: Володин предостерег депутатов от использования служебного положения

Москва, 21 декабря. Российским депутатам недопустимо использовать свои полномочия для помощи кандидатам на выборах президента. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил об этом на Совете Думы.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в ГД Андрея Исаева, депутатам запрещено использовать свои полномочия и возможности, предоставленные законом, во время кампании в пользу того или иного кандидата, согласно российскому законодательству.

«И председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня на Совете Думы напомнил об этом всем фракциям», — добавил чиновник.

Ранее Володин выразил мнение, что гражданская позиция кандидата и его сторонников важнее для избирательной кампании, чем технические вопросы работы предвыборного штаба.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату в прошлую пятницу утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.