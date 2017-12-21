Се ля ви: посол Франции не пожалела украинцев, которые могут остаться без безвиза

Киев, 21 декабря. Вопрос о безвизовом режиме для Украины со странами Европейского союза будет закрыт, если киевские власти не предпримут мер по борьбе с коррупцией, заявила посол Франции на Украине Изабель Дюмон.

Такую позицию Дюмон озвучила в интервью украинскому изданию «Европейская правда», отвечая на вопрос журналиста о том, действительно ли в ЕС встал вопрос о прекращении безвизового режима с Украиной после попытки так называемой «атаки на НАБУ», когда Киев попытался принять законопроект, разрешающий Раде своим решением увольнять руководителей Национального антикоррупционного комитета и Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Мой ответ на него (вопрос – прим. ФАН) — да! Когда мы увидели такие нападки, такие атаки на тех, кто ведет борьбу с коррупцией, для нас, для Европейского Союза, это было шоком», — сообщила посол.

Действия украинских властей в отношении антикоррупционных служб, по словам Дюмон, в Европе считают большим шагом назад для Украины. Как сообщила посол, решение установить безвизовый режим с Украиной ЕС принял, наблюдая за тем, как вели себя на Майдане украинцы. Однако представители украинской власти, которые стоят у истоков атак на антикоррупционные органы, «не соответствуют тем амбициям», которые «видели» европейские политики на Украине раньше, сообщила Дюмон.

На вопрос интервьюера о том, понимают ли в ЕС, что прекращение безвизового режима в первую очередь «ударит не по политикам, а по простым украинцам», Дюмон развела руками и напомнила, что власть страны должна осознавать свою ответственность.

«Се ля ви, такова жизнь. В этом и заключается принцип политической ответственности. Политические лидеры должны быть достойными и работать в интересах Украины», — сказала она.

Напомним, накануне власти Евросоюза выдвинули Украине ряд требований для возобновления запущенного процесса визовой либерализации. ЕС говорит о необходимости в свете последних событий обеспечить полную имплементацию и стабильность реформ, которые уже были проведены Киевом.

В частности, речь идет о сотрудничестве Украины с европейскими институтами в целях предотвращения рисков нелегальной миграции и обеспечения устойчивости антикоррупционных реформ. Ранее из-за ряда невыполненных Киевом условий ЕС приостановил безвизовый режим с Украиной.