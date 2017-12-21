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Путин прокомментировал дело «Седьмой студии» римским афоризмом
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    Путин прокомментировал дело «Седьмой студии» римским афоризмом

    16:58  21 Декабря 2017  /обновлено: 16:58  21 Декабря 2017
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    Путин прокомментировал дело «Седьмой студии» римским афоризмом

    Москва, 21 декабря. Изъяны в российском законодательстве не могут быть основанием для неисполнения законов, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, комментируя уголовное дело в отношении «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова.  

    Выступая на заседании Совета по культуре и искусству, на котором был поднят вопрос о ситуации вокруг «Седьмой студии», Путин напомнил о древнеримском афоризме Dura lex, sed lex, который переводится как «Закон суров, но это закон».

    «Между тем, есть одно правило, от которого мы не можем отступать: Dura lex, sed lex. И если уж закон даже неправильный, все равно его надо исполнять. Стремиться при этом нужно к тому, чтобы сделать деятельности легальной», — отметил глава государства.

    В то же время Путин подчеркнул, что расследование, которое проводится в отношении «Седьмой студии», никак не связано с «какими-то преследованиями». 

    Напомним, что «Седьмая студия» подозревается в хищении 200 млн рублей бюджетных средств с 2011 по 2014 годы, которые были выделены на популяризацию искусства.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #серебренников #седьмая студия
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