Член ЭС при Госдуме: В России появится особая экономическая зона для тестирования законов о криптовалютах. ФАН-ТВ

Криптовалюты в некоторых странах вовсю становятся полноценным платежным средством и инвестиционным активом. США, Великобритания, Япония, Швейцария не спешат запрещать продажу криптовалюты и постепенно открывают свои рынки для биткоинов. В России статус криптовалютного рынка ICO законодательно не урегулирован и является предметом бурных споров между представителями бизнеса, общества и власти. Одни выступают против легализации криптовалюты в стране, другие полагают, что с ее внедрением у российской экономики откроется второе дыхание. Куда движется мировая криптоиндустрия, и как будут развиваться блокчейн-технологии в России? Об этом ФАН-ТВ рассказал бизнес-аналитик ICO BOX, член экспертного совета при Государственной Думе по цифровой экономике и блокчейн технологиям Никита Марин.

Беседа корреспондент ФАН-ТВ с Никитой Мариным состоялась на «Криптоконференции», прошедшей в московском технопарке «Сколково».

– Сингапур, Швейцария создают целые экосистемы, США, Канада – там к ICO применяется уже Федеральное законодательство о ценных бумагах. Создается законодательная база в Японии и Великобритании. А что происходит у нас? У нас, как всегда, будет свой, особый путь?

– Я бы хотел внести некоторые поправки. США применяют законодательство о ценных бумагах только к секьюрити токенам на данный момент. (Secure Token (от англ. Secure – безопасный и Token – жетон, опознавательный знак) – это защищенное аппаратно-программное устройство, предназначенное для использования в инфраструктуре открытых ключей (PKI), платежных системах, системах доступа, сетевой безопасности, в качестве электронного идентификатора, носителя ключевой информации, а также средства формирования электронной цифровой подписи (ЭЦП) с неизвлекаемым закрытым ключом, – прим. ред.) Я бы больше всего выделил, конечно, Японию среди тех стран, в которых криптовалюта имеет реально mass adoption, то есть, внедрение в широкие слои населения в качестве платежного инструмента.

У России есть прекрасная возможность сейчас, во-первых, предоставить, сделать такую юрисдикцию, которая будет выгодна для большинства ICO-компаний, а их появляется очень много. Мы в экспертном совете при Государственной Думе по блокчейн-технологиям работаем, в том числе, над законодательными инициативами, которые помогут, возможно, сделать статус ICO-компаний, краудфандинговых компаний абсолютно легальным в России. Также мы работаем над тем, чтобы подготовить разъяснение для органов исполнительной власти, которые, мы надеемся, приведут к тому, что юридические лица смогут абсолютно легально и прозрачно – как для налоговых органов, так и для правоохранительных органов – хранить на своем балансе криптовалюту, токены, хоть что. В России будет создана особая экономическая зона, в рамках которой будет тестироваться специальный законодательный порядок, который будет применяться как к криптовалютам, так и к ICO. Я думаю, что это неплохой путь, по нему, в принципе, много кто идет, и надо нам торопиться, безусловно.

– Почему надо торопиться?

– Потому что, смотрите, сделать юрисдикцию, выгодную для компаний, – это то же самое, что конкуренция в бизнесе: кто быстрее сделал, интереснее для клиентов – тот получает всех клиентов. Соответственно, Российская ассоциация криптовалют и блокчейна посчитала на сегодняшний день убытки, которые понесла наша казна, недособрала налогов в связи с тем, что компании, сделанные российскими фаундерами, ICO-компании, я имею в виду, зарегистрированы и ведут свою операционную деятельность в других юрисдикциях. Убытки насчитывают там, по-моему, 18 миллиардов.

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– Нужна ли России национальная виртуальная валюта в итоге?

– То, что криптовалюты и, в том числе, отчасти ICO забирают у государства его право эмиссии денег и распространения этих денег, – это очень хорошо, потому что все прекрасно знают: когда все решения принимаются в едином центре, существует перекос. Человечество прошло уже этот этап, я надеюсь, мы уже настолько организованы, что можем позволить комьюнити не только развиваться в своем направлении каком-то, кто как считает нужным, но и имитировать для этого собственные денежные средства.

– Президент Путин поручил Правительству и Центральному банку до 1 июля 2018 года прописать нормы регулирования ICO, насколько я понимаю, по аналогии с первичным размещением ценных бумаг. Центральный банк России выступил в сентябре, кстати, против легализации криптовалют, а в середине ноября он так резко поддержал рынок ICO. Выходит, регулятор осознал, что если Россия не будет легализовывать рынок ICO, то Россия утратит возможность интегрироваться в новую мировую экономику?

– Я думаю, что в Росси есть такая проблема – отсутствие венчурного финансирования компаний. Это существенно сказывается на развитии не только технологичных компаний каких-то, которым требуется значительное вливание бюджета в PND, то есть в длительную разработку продукта прежде, чем он покажет какую-то прибыльность. В принципе, стоимость денег в России очень высокая. У Правительства нет никаких специальных решений и шагов для того, чтобы изменить эту ситуацию. Они воспринимают появление альтернативного метода фондирования, я говорю об ICO, как способ как-то сбалансировать эту ситуацию. И, безусловно, это благо для компаний, которые ведут свою операционную деятельность в России, потому что у них появляется доступ к денежным средствам со всего мира. Я думаю, что регулирование сведется к тому, что у каждого юридического и физического лица он будет иметь право обладать криптовалютным кошельком, на котором будут храниться какие-то активы. И в случае, когда он выводит свою прибыль через биржу, через какие-то обменники на свои банковские счета фиатные, он выплачивает соответствующие там налоги на доходы. (Фидуциарные (от лат. fiducia – доверие) или фиатные (от лат. fiat – декрет, указание, «да будет так») деньги, кредитные деньги – деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, из которого деньги изготовлены или находящегося в хранилище банка, – прим. ред.) Исполнительным органам власти необходимо правильно вести регулирование, чтобы это, с одной стороны, не задушило предпринимательский интерес к этой индустрии, с другой стороны – обеспечило прозрачность для всех участников.

– Но регуляция более действенна, чем запрет?

– Безусловно, регуляция – это благо для всех участников рынка, как для инвесторов, так и для конечных потребителей.

– То есть, мы смотрим на Китай, который запретил действия с криптовалютами. Бизнес находился физически на территории Китая, но, тем не менее, вел его в других странах и уходил из-под китайского законодательства.

– Это связано с особенностью ментальности Китая. Вы понимаете, что, когда проходили закрытые раунды пресейлов ICO-проектов в Китае, туда приходили бабушки и вкладывали свои последние деньги, потому что китайцы ориентированы на гэмблинг, на какой-то сумасшедший доход, на риск. (Гэмблинг (от англ. gambling) – азартная игра, в настоящее время слово часто используется для обозначения зависимости человека от азартных игр, – прим. ред.) По этой причине и по причине закрытости экономики Китая они принимают такие радикальные решения. Когда новое направление экономической деятельности появляется, они полностью его закрывают, полностью его запрещают, потом вырабатывают шаги для правильной регуляции и регулируют, исходя из их экономической повестки, какого-то экономического строя.

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