Путина попросили провести следующий Совет по культуре в одном из регионов РФ

Москва, 21 декабря. Заместитель министра культуры Дагестана Мариян Мугадова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести следующее заседание Совета по культуре и искусству в одном из регионов России или в Дагестане.

Обращаясь к российскому лидеру, Мугадова также попросила вновь посвятить его вопросам сохранения и развития традиционной культуры российских народов.

На ее просьбу последовал положительный ответ.

«Спасибо большое, я думаю, что это не просто можно, а нужно сделать, — ответил глава российского государства. — Мы это организуем».

Напомним, ранее Владимир Путин в целом поддержал инициативу ввести неналоговый сбор на прокат иностранных фильмов в России.