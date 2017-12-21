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Политика
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Россия
Путина попросили провести следующий Совет по культуре в одном из регионов РФ
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    Путина попросили провести следующий Совет по культуре в одном из регионов РФ

    20:00  21 Декабря 2017
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    Путина попросили провести следующий Совет по культуре в одном из регионов РФ

    Москва, 21 декабря. Заместитель министра культуры Дагестана Мариян Мугадова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести следующее заседание Совета по культуре и искусству в одном из регионов России или в Дагестане. 

    Обращаясь к российскому лидеру, Мугадова также попросила вновь посвятить его вопросам сохранения и развития традиционной культуры российских народов.

    На ее просьбу последовал положительный ответ.

    «Спасибо большое, я думаю, что это не просто можно, а нужно сделать, — ответил глава российского государства. — Мы это организуем».

    Напомним, ранее Владимир Путин в целом поддержал инициативу ввести неналоговый сбор на прокат иностранных фильмов в России.

    Автор: Тимур Румянцев
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