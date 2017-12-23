Сирия накануне Рождества: митрополит Хамы рассказал ФАН о переменах в стране за прошедший год

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии посетил Хаму, где встретился с митрополитом города. В интервью наш собеседник рассказал о подготовке к Рождеству в арабской республике и в целом о тех переменах, которые произошли в стране за последний год.

По его мнению, 2017-й стал ключевым и переломным периодом для всей Сирии. В этом году республика смогла оправиться от того кошмара, который преследовал ее на протяжении шести предыдущих лет, и вновь вступить на путь мира и единения. Митрополит подчеркивает, что сейчас в преддверии Рождества спустя долгое время трагедий и трудностей вновь наконец чувствуется атмосфера этого святого праздника. Это проявляется в том, как обильно в этом году украшают улицы, как радуются простые люди, измученные войной, и, прежде всего, дети.

«К счастью, все возвращается на круги своя и становится так, как было раньше. Шаг за шагом все меняется к лучшему. И дай бог всем-всем жить в нашей стране дружно и при этом ничего не опасаться. Этот год отличается от всех остальных, мы снова начали отмечать все наши праздники. Хочу поблагодарить Бога за то, что ситуация в стране начинает приходить в норму», — подчеркнул собеседник ФАН.

Поэтому Рождество в этом году станет еще одним добрым поводом поблагодарить Бога за то, что жизнь в Сирии нормализуется и постепенно возвращается в прежнее мирное русло, подчеркивает митрополит. Он напомнил, что этот великий праздник связан, прежде всего, с рождением Иисуса Христа, который появился на свет на нашей земле и тем самым сблизил божественное и земное, приблизив Господа к людям и людей к Господу. В эти тяжелые годы, которые переживает арабская республика, необходимо особенно помнить и чтить завет Христа — относится друг к другу с великой любовью. Лишь тогда война, боль и печаль прекратятся, и в стране крепко утвердиться мир и согласие, отметил митрополит.

«Рождество вселяет в наши сердца радость и счастье. Бог пришел на землю для того, чтобы быть ближе к нам, пришел, чтобы жить с нами, с людьми, которых он так полюбил. Он пришел, чтобы передать нам знания, передать нам послание мира и покоя», — рассказал митрополит Хамы.

Наш собеседник также выразил надежду на то, что в грядущем году все мученики и пострадавшие получат исцеление, а новой крови не прольется, поскольку мирный процесс будет только развиваться и навсегда заслонит собой войну. Митрополит также верит в то, что в родную Сирию вернутся все беженцы, которым пришлось покинуть дом из-за террористов.

«Просим у младенца Иисуса, который пришел к нам с небес, ниспослать мир на наши земли и прекратить войны и кровопролития, чтобы люди вернулись к нормальной жизни и жили в безопасности и согласии, чтобы беженцы вернулись в свои дома, чтобы люди, которые уехали — приехали обратно. И, конечно же, чтобы все раненые поскорее поправились», — заключил наш собеседник.

Около 10% от общего числа жителей Сирии — христиане. Причем большинство из них исповедуют православие. Христианское население республики проживает преимущественно в городах Дамаск, Хама, Хомс, Алеппо, Латакия. В результате вооруженного конфликта в стране сирийские христиане стали одной из самых уязвимых и наиболее преследуемых религиозных общин. Большинство из них стали вынужденными беженцами: так, по данным некоторых экспертов, на территории САР сейчас остается лишь порядка 40% от общего числа христиан, проживавших в Сирии в 2011-м году.