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Сирия: боевики в Хомсе складывают оружие при посредничестве ЦПВС
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    Сирия: боевики в Хомсе складывают оружие при посредничестве ЦПВС

    8:05  23 Декабря 2017
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    Сирия: боевики в Хомсе складывают оружие при посредничестве ЦПВС

    Война в Сирии понемногу утихает – террористы ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) перешли к подпольным действиям и набегам, а Джебхат ан-Нусра1 зажата в провинции Идлиб, где погрязла в противостоянии с другими вооруженными формированиями и сирийской армией.

    Более мелкие анклавы боевиков, подписавшие соглашение о деэскалации, при посредничестве российского Центра по примирению воюющих сторон (ЦПВС) сдают оружие и, возвращаются к мирной жизни после проверки на непричастность к военным преступлениям и пыткам мирного населения. Некоторые бывшие участники незаконных вооруженных формирований даже вступают в ряды САА или связанные с правительством ополчения из амнистированных боевиков, которых разбавляют преданными Дамаску сирийцами.

    Специальный корреспондент ФАН побывал на церемонии заключения договора о сложении оружия боевиками из районов населенных пунктов Растан и Талбиса. Комбатанты сложили оружие, и обещали не участвовать в любой деятельности, негативно влияющей на безопасность и жизнедеятельность сирийцев.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #боевики #растанский котёл
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