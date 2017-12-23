Сирия: боевики в Хомсе складывают оружие при посредничестве ЦПВС

Война в Сирии понемногу утихает – террористы ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) перешли к подпольным действиям и набегам, а Джебхат ан-Нусра1 зажата в провинции Идлиб, где погрязла в противостоянии с другими вооруженными формированиями и сирийской армией.

Более мелкие анклавы боевиков, подписавшие соглашение о деэскалации, при посредничестве российского Центра по примирению воюющих сторон (ЦПВС) сдают оружие и, возвращаются к мирной жизни после проверки на непричастность к военным преступлениям и пыткам мирного населения. Некоторые бывшие участники незаконных вооруженных формирований даже вступают в ряды САА или связанные с правительством ополчения из амнистированных боевиков, которых разбавляют преданными Дамаску сирийцами.

Специальный корреспондент ФАН побывал на церемонии заключения договора о сложении оружия боевиками из районов населенных пунктов Растан и Талбиса. Комбатанты сложили оружие, и обещали не участвовать в любой деятельности, негативно влияющей на безопасность и жизнедеятельность сирийцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.