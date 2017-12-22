Сирия: христиане Эль-Камышлы опротестовали решение Трампа по Иерусалиму и поддержали арабский мир

Хасака, 21 декабря. Христиане города Эль-Камышлы вышли на митинг против решения США о статусе Иерусалима, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Христиане, проживающие в городе Эль-Камышлы, расположенном в провинции Хасака, вышли на митинг в поддержку арабского населения Иерусалима и всего арабского мира из-за решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп заявил, что все американские представительства будут перенесены в древний город из Тель-Авива.

Мероприятия проводились в присутствии племенных старейшин и священнослужителей перед культурным центром города.

Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, на протест вышли десятки людей. Среди них было много детей и подростков, которые активно скандировали речевки, и держали в руках плакаты с надписями: «Иерусалим — столица Палестины, Иерусалим принадлежит арабам», «Иерусалим арабский, несмотря на решение администрации США», «Встанет с колен Иерусалим», «Иерусалим — столица Палестины», «Собаки лают, чтобы отнять наш Иерусалим», «Иисус благословил наш Вифлеем, а евреи его отнимают», «Иерусалим — арабская невеста», «Иерусалим — свет цивилизации».

Это далеко не первый протест. Ранее ФАН сообщало о волне митингов и протестов, охвативших Сирию. Против решения администрации США выли жители Дамаска, Хасаки, Аль-Фуа и Кафрайи в провинции Идлиб, провинции Даръа и других регионах страны.