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Сирия эксклюзив
Сирия: христиане Эль-Камышлы опротестовали решение Трампа по Иерусалиму и поддержали арабский мир
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    Сирия: христиане Эль-Камышлы опротестовали решение Трампа по Иерусалиму и поддержали арабский мир

    16:00  22 Декабря 2017
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    Сирия: христиане Эль-Камышлы опротестовали решение Трампа по Иерусалиму и поддержали арабский мир

    Хасака, 21 декабря. Христиане города Эль-Камышлы вышли на митинг против решения США о статусе Иерусалима, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    Христиане, проживающие в городе Эль-Камышлы, расположенном в провинции Хасака, вышли на митинг в поддержку арабского населения Иерусалима и всего арабского мира из-за решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Трамп заявил, что все американские представительства будут перенесены в древний город из Тель-Авива.

    Мероприятия проводились в присутствии племенных старейшин и священнослужителей перед культурным центром города.

    Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, на протест вышли десятки людей. Среди них было много детей и подростков, которые активно скандировали речевки, и держали в руках плакаты с надписями: «Иерусалим — столица Палестины, Иерусалим принадлежит арабам», «Иерусалим арабский, несмотря на решение администрации США», «Встанет с колен Иерусалим», «Иерусалим — столица Палестины», «Собаки лают, чтобы отнять наш Иерусалим», «Иисус благословил наш Вифлеем, а евреи его отнимают», «Иерусалим — арабская невеста», «Иерусалим — свет цивилизации».

    Это далеко не первый протест. Ранее ФАН сообщало о волне митингов и протестов, охвативших Сирию. Против решения администрации США выли жители Дамаска, Хасаки, Аль-Фуа и Кафрайи в провинции Идлиб, провинции Даръа и других регионах страны.

    10 Фото.
    10 Фотографий
    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сша #сирия #дамаск #трамп #идлиб #даръа #хасака #хомс #палестина #эль-камышлы #тель-авив #иерусалим #аль-фуа #кафрайя
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