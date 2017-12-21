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Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея писателя Гранина
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    Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея писателя Гранина

    18:00  21 Декабря 2017
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    Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея писателя Гранина

    Москва, 21 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2019 году юбилея советского и российского писателя Даниила Гранина. Об этом президент России заявил на заседании Совета по культуре и искусству. 

    «Культурой нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе», — отметил Путин, процитировав известного писателя. 

    Российский лидер назвал литератора «мыслителем» и напомнил, что в 2019 году Гранину исполнилось бы 100 лет.

    «Подписан указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Александровича Гранина, увековечении его памяти», — подчеркнул он.

    Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея писателя Гранина

    Необходимо, чтобы данное событие стало объединяющим для общества, и наследие писателя послужило будущему развитию отечественной культуры, добавил Путин. 

    Напомним, советский и российский писатель и общественный деятель Даниил Гранин умер 4 июля этого года в возрасте 98 лет. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #культура #гранин
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