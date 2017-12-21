Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея писателя Гранина

Москва, 21 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2019 году юбилея советского и российского писателя Даниила Гранина. Об этом президент России заявил на заседании Совета по культуре и искусству.

«Культурой нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе», — отметил Путин, процитировав известного писателя.

Российский лидер назвал литератора «мыслителем» и напомнил, что в 2019 году Гранину исполнилось бы 100 лет.

«Подписан указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Александровича Гранина, увековечении его памяти», — подчеркнул он.

Необходимо, чтобы данное событие стало объединяющим для общества, и наследие писателя послужило будущему развитию отечественной культуры, добавил Путин.

Напомним, советский и российский писатель и общественный деятель Даниил Гранин умер 4 июля этого года в возрасте 98 лет.

Владимир Путин. Биография