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Сирия: в Хомсе изъяли крупную партию наркотиков, предназначавшихся террористам в Хаме
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    Сирия: в Хомсе изъяли крупную партию наркотиков, предназначавшихся террористам в Хаме

    12:00  22 Декабря 2017
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    Сирия: в Хомсе изъяли крупную партию наркотиков, предназначавшихся террористам в Хаме

    Хомс, 21 декабря. Компетентные службы Хомса задержали автомобиль с большим количеством контрабандных наркотических веществ, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    Сотрудники спецслужб Хомса задержали автомобиль с большим количеством наркотических веществ, предназначенных для контрабанды в контролируемые боевиками районы провинции Хама. Как видно на эксклюзивных фото и кадрах ФАН, правоохранители изъяли более 75 кг гашиша и более 60 кг кептагона.

    В северной части провинции Хама на данный момент базируются боевики вооруженной коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов сирийского крыла «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ).

    Накануне ФАН со ссылкой на военные источники в сирийской армии сообщало о том, что ВКС РФ в ночь на среду нанесли порядка 30 авиаударов в районах Латамина, Кафр Зита и Латмин в северной Хаме по укреплениям и позициям боевиков, расчищая войскам Башара Асада дорогу для наступления. Также известно, что в регион для наступления продолжают прибывать отряды элитного спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) «Силы Тигра». Именно они будут главной ударной силой при штурме позиций террористов.

    5 Фото.
    5 Фотографий

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #хама #вкс рф #асад #джебхат ан-нусра #хомс #аль-каида #наркотики #хайят тахрир аш-шам
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