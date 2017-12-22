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Сирия отмечает Рождество: корреспондент ФАН побывал на детском празднике под Дамаском
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    Сирия отмечает Рождество: корреспондент ФАН побывал на детском празднике под Дамаском

    8:05  22 Декабря 2017
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    Сирия отмечает Рождество: корреспондент ФАН побывал на детском празднике под Дамаском

    Школы в городе Джарамана, в Дамаске соревнуются друг с другом, чтобы обеспечить максимально возможные развлечения для детей, особенно с приближением праздников. Педагоги придумывают конкурсы и мастер-классы, давая детям возможность нормально жить и развиваться даже в условиях войны. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на новогоднем празднике организованном педагогами.

    14 Фото.
    14 Фотографий

    Подобная работа крайне необходима, ведь война рано или поздно закончится, а детей нужно готовить к нормальной жизни. Не менее важно в этом плане подарить детям настоящее детство. Не стоит забывать, что город Джарамана находится фактически меж двух огней, на линии соприкосновения с террористами из Айн Тармы и Хасрина, а с юга - с Бейт-Самой. Это районы и пригороды Дамаска, занятые боевиками джихадистских группировок различной степени радикальности.

    Террористические атаки всегда нацелены на Джараману, на город часто падают ракеты и мины. В течение последних семи лет в городе были найдены более 12 заминированных автомобилей, в то время как по нему летели тысячи ракет. Важно, что наиболее часто обстреливают мирных жителей террористы так называемой «умеренной оппозиции», которая, как всегда, получает контрабандные боеприпасы от стран коалиции США.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #дети #сирия #дамаск #рождество #новый год #праздник
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