В России существенно изменится система тарифообразования в электроэнергетике

Москва, 21 декабря. В 2018 году система тарифообразования в электроэнергетике существенно изменится. Федеральная антимонопольная служба введет в действие методику формирования эталонной сбытовой надбавки к тарифам.

По словам заместителя руководителя ФАС РФ Виталия Королева, такая реформа позволит сделать тарифную политику ориентированной на потребителя.

«Мы сделали разворот на 180 градусов в подходах к тарифному регулированию. Теперь тарифная политика ориентирована на потребителя, а не на соблюдение интересов естественных монополий», — сообщил он.

Как отметил Королев, также ФАС взяла курс на дерегулирование некоторых конкурентных отраслей экономики. Он добавил, что специалисты службы оперативно разработали проект реформы, используя уже существовавшие ранее наработки, пишут «Известия».

Первым шагом к внедрению реформы тарифообразования стало постановление правительства РФ от 21 июля 2017 года, в котором были внесены изменения в ряд нормативных актов. Так, были введены понятия эталон затрат гарантирующего поставщика, эталонная выручка гарантирующего поставщика, расчётная предпринимательская прибыль гарантирующего поставщика.

Постановлением также устанавливалось, что необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика и сбытовые надбавки будут рассчитываться в соответствии с методами, утвержденными ФАС. Разработать эти методы и предстояло специалистам службы. Методика расчета эталонов была представлена руководителем ФАС Игорем Артемьевым президенту РФ Владимиру Путину в ноябре.

По словам Артемьева, разработанные эталоны позволяют точно определить уровень фактических затрат, необходимых сбытовым компаниям для нормального функционирования. Артемьев отметил, что сейчас две трети российских регионов живут выше этих эталонов.

Метод эталонов упростит порядок установления величины сбытовых надбавок. Они будут различаться для разных групп потребителей и регионов. Кроме того, реформа должна стимулировать энергосбытовые компании работать более эффективно, а финансовая нагрузка на потребителя при этом будет снижаться.

Реформа будет вводиться постепенно в течение двух-трех лет. В итоге сбытовые компании региона будут иметь равные условия, конкуренция между ними усилится, а потребители смогут сами выбрать компанию, условия которой посчитают для себя наиболее выгодными.

В ФАС уточнили, что на этом реформа тарифообразования не закончится, служба продолжит работу над ней. В частности, специалисты ФАС хотят изменить правила формирования сетевой составляющей в тарифах, сделать эту систему более прозрачной.