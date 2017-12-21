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Украина
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Власти Крыма подвели итоги курортного сезона 2017 года
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    Власти Крыма подвели итоги курортного сезона 2017 года

    10:09  21 Декабря 2017  /обновлено: 10:10  21 Декабря 2017
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    Власти Крыма подвели итоги курортного сезона 2017 года

    Симферополь, 21 декабря. Курорты Крыма посетили более 5,2 миллиона туристов. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, курортный сезон 2017 года был для Крыма непростым, но продуктивным.

    Как отметил министр, он показал «наши сильные стороны и те области, которые необходимо развивать».

    «Крым посетили более 5 миллионов 200 тысяч туристов», — подчеркнул он.

    Волченко также указал на итоги проведенного социологического опроса, который показал готовность 81% отдохнувших снова посетить Крым, передает РИА Новости.

    Ранее Ростуризм назвал курорты Крыма и Краснодарского края самыми популярными среди россиян направлениями внутреннего туризма в период новогодних каникул.

    Напомним, что власти Крыма разработали стратегический план по развитию туристической отрасли на полуострове.

    Власти Крыма подвели итоги курортного сезона 2017 года

    Автор: Тимур Румянцев
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