Власти Крыма подвели итоги курортного сезона 2017 года

Симферополь, 21 декабря. Курорты Крыма посетили более 5,2 миллиона туристов. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, курортный сезон 2017 года был для Крыма непростым, но продуктивным.

Как отметил министр, он показал «наши сильные стороны и те области, которые необходимо развивать».

«Крым посетили более 5 миллионов 200 тысяч туристов», — подчеркнул он.

Волченко также указал на итоги проведенного социологического опроса, который показал готовность 81% отдохнувших снова посетить Крым, передает РИА Новости.

Ранее Ростуризм назвал курорты Крыма и Краснодарского края самыми популярными среди россиян направлениями внутреннего туризма в период новогодних каникул.

Напомним, что власти Крыма разработали стратегический план по развитию туристической отрасли на полуострове.