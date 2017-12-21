Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Мельбурне: 12 пострадавших

Мельбурн, 21 декабря. В центре австралийского города Мельбурн автомобиль наехал на пешеходов. По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек.

Как сообщила в Twitter скорая помощь, в настоящее время медики «оказывают помощь и транспортируют в больницу 12 пострадавших в результате инцидента в городе, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии».

Местные СМИ сообщают, что наезд на людей произошел неподалеку от вокзала Флиндерс-стрит стейшн. Причина происшествия пока неизвестна.

Напомним, 26 ноября шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля в немецком городе Куксхафен в Нижней Саксонии.