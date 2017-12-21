Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Мельбурне: 12 пострадавших
Мельбурн, 21 декабря. В центре австралийского города Мельбурн автомобиль наехал на пешеходов. По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек.
Как сообщила в Twitter скорая помощь, в настоящее время медики «оказывают помощь и транспортируют в больницу 12 пострадавших в результате инцидента в городе, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии».
Местные СМИ сообщают, что наезд на людей произошел неподалеку от вокзала Флиндерс-стрит стейшн. Причина происшествия пока неизвестна.
Pedestrians hit by vehicle on Melbourne's Flinders Street, police say https://t.co/Tre8vvq7Mi#Melbourne #Australia pic.twitter.com/DmUN5074J4— Bob Jackson (@1st_infantry) December 21, 2017
Напомним, 26 ноября шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля в немецком городе Куксхафен в Нижней Саксонии.