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Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Мельбурне: 12 пострадавших
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    Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Мельбурне: 12 пострадавших

    9:53  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:53  21 Декабря 2017
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    Автомобиль протаранил толпу пешеходов в Мельбурне: 12 пострадавших

    Мельбурн, 21 декабря. В центре австралийского города Мельбурн автомобиль наехал на пешеходов. По последним данным, в результате ЧП пострадали 12 человек.

    Как сообщила в Twitter скорая помощь, в настоящее время медики «оказывают помощь и транспортируют в больницу 12 пострадавших в результате инцидента в городе, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии».

    Местные СМИ сообщают, что наезд на людей произошел неподалеку от вокзала Флиндерс-стрит стейшн. Причина происшествия пока неизвестна.

    Напомним, 26 ноября шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля в немецком городе Куксхафен в Нижней Саксонии.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #австралия #мельбурн
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