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Украина
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Общество
Путин разрешил заключенным гулять дольше
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    Путин разрешил заключенным гулять дольше

    10:00  21 Декабря 2017
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    Путин разрешил заключенным гулять дольше

    Москва, 21 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий продолжительность ежедневных прогулок для заключенных.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, нововведение призвано повысить эффективность исправительного процесса.

    В соответствии с поправками в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, на более длительные прогулки могут рассчитывать осужденные, отличившиеся хорошим поведением. Сегодня для таких заключенных предусмотрена мера поощрения в виде двух дополнительных часов прогулки.

    Также увеличена продолжительность обязательной ежедневной прогулки для осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах и пожизненно заключенных в обычных и облегченных условиях.

    Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ рассмотрит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, смягчающие наказание для заключенных, страдающих тяжелыми заболеваниями.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #закон #заключенные
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