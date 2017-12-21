Путин разрешил заключенным гулять дольше

Москва, 21 декабря. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий продолжительность ежедневных прогулок для заключенных.

Как сообщает пресс-служба Кремля, нововведение призвано повысить эффективность исправительного процесса.

В соответствии с поправками в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, на более длительные прогулки могут рассчитывать осужденные, отличившиеся хорошим поведением. Сегодня для таких заключенных предусмотрена мера поощрения в виде двух дополнительных часов прогулки.

Также увеличена продолжительность обязательной ежедневной прогулки для осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах и пожизненно заключенных в обычных и облегченных условиях.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ рассмотрит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, смягчающие наказание для заключенных, страдающих тяжелыми заболеваниями.