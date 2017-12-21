Ученые выяснили, почему среди женщин мало полиглотов

Осло, 21 декабря. Норвежские ученые опровергли распространенный слух о том, что мужчины больше склонны к изучению языков, чем женщины.

Отметим, что большинство известных полиглотов — мужчины. Однако причиной этому является тот факт, что на протяжении многих веков представительницы прекрасного пола были исключены из системы образования и общественной жизни.

В прошлом только женщины из знатного рода могли позволить себе получить приличное образование. В то же время любой мужчина мог спокойно учиться и развиваться. Однако даже тогда периодически появлялись женщины-полиглоты. Правда, их достижения меркли на фоне успешных мужчин.

Главными методами изучения иностранных языков были те же, что и сейчас. Это каллиграфия и чтение аналогичных текстов, а также цитирование и подражание, перевод, анализ схожести структур родного и иностранного языков, стихосложение, передает Planet Today.

Таким образом, полиглотом может стать каждый, кто готов потратить на изучение языков достаточно времени и ресурсов. Слухи о том, что пол человека как-то влияет на изучение языков — просто миф, уверены ученые.