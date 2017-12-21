Донбасс: пять населенных пунктов ЛНР попали под обстрелы ВСУ
Луганск, 21 декабря. Украинские военные шесть раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки. Об этом сообщает в четверг Луганский информационный центр.
По данным оперативного командования, под обстрелы попали районы сел Голубовское, Калиново-Борщеватое и Логвиново, поселка Красный Яр, поселка городского типа Калиново.
Отмечается, что ВСУ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов РПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, вооружения БМП, 82-мм минометов и стрелкового оружия.
Ранее сообщалось, что в результате артиллерийских обстрелов на горловском направлении погиб военнослужащий ДНР.