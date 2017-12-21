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Украина
Поставки американского оружия на Украину обострят ситуацию в Донбассе — эксперт
Новороссия
Донбасс: пять населенных пунктов ЛНР попали под обстрелы ВСУ
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    Донбасс: пять населенных пунктов ЛНР попали под обстрелы ВСУ

    9:46  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:46  21 Декабря 2017
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    Донбасс: пять населенных пунктов ЛНР попали под обстрелы ВСУ

    Луганск, 21 декабря. Украинские военные шесть раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки. Об этом сообщает в четверг Луганский информационный центр.

    По данным оперативного командования, под обстрелы попали районы сел Голубовское, Калиново-Борщеватое и Логвиново, поселка Красный Яр, поселка городского типа Калиново.

    Отмечается, что ВСУ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов РПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, вооружения БМП, 82-мм минометов и стрелкового оружия.

    Ранее сообщалось, что в результате артиллерийских обстрелов на горловском направлении погиб военнослужащий ДНР.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #лнр
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