Москва, 21 декабря. Российская компания «Газпром» посчитала завышенной стоимость труб для наземного участка Северо-Европейского газопровода, который должен обеспечить подачу голубого топлива в морскую магистраль «Северного потока — 2», и расторг соглашения на поставку.

По данным «Ведомостей», «Газпром» решил расторгнуть контракты на поставку труб для газопровода «Грязовец — Славянская» из-за «завышенной стоимости».

Соответствующие оповещение трубные фирмы получили от ООО «Газпром комплектация». Отмечается, что в письмах сообщалось о смене финансовой составляющей.

Согласно информации издания, речь идет о закупке от 19 апреля минувшего года.

Известно, что поставщиками выступают ОМК, «Трубные инновационные технологии», «Челябинский трубопрокатный завод», «Трубная металлургическая компания», «Северсталь».