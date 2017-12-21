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Украина
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СМИ объяснили, почему «Газпром» остановил закупку труб для «Северного потока — 2»
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    СМИ объяснили, почему «Газпром» остановил закупку труб для «Северного потока — 2»

    9:46  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:47  21 Декабря 2017
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    СМИ объяснили, почему «Газпром» остановил закупку труб для «Северного потока — 2»

    Москва, 21 декабря. Российская компания «Газпром» посчитала завышенной стоимость труб для наземного участка Северо-Европейского газопровода, который должен обеспечить подачу голубого топлива в морскую магистраль «Северного потока — 2», и расторг соглашения на поставку. 

    По данным «Ведомостей», «Газпром» решил расторгнуть контракты на поставку труб для газопровода «Грязовец — Славянская» из-за «завышенной стоимости». 

    СМИ объяснили, почему «Газпром» остановил закупку труб для «Северного потока — 2»

    Соответствующие оповещение трубные фирмы получили от ООО «Газпром комплектация». Отмечается, что в письмах сообщалось о смене финансовой составляющей. 

    Согласно информации издания, речь идет о закупке от 19 апреля минувшего года.

    Известно, что поставщиками выступают ОМК, «Трубные инновационные технологии», «Челябинский трубопрокатный завод», «Трубная металлургическая компания», «Северсталь». 

    Автор: Дана Балан
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    #северный поток-2 #газпром #трубы
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