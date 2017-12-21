Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Поставки американского оружия на Украину обострят ситуацию в Донбассе — эксперт
Общество
Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России

    9:33  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:33  21 Декабря 2017
    117

    Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России

    Москва, 21 декабря. Сервис «Амедиатека» рассказал что и сколько смотрели россияне в 2017 году.

    В рейтинге самых популярных сериалов уходящего года первое место досталось шоу HBO «Игра престолов». Также в ТОП-5 вошли «Молодой Папа», «Большая маленькая ложь», «Американские боги» и «Мир Дикого Запада».

    Сообщается, что в 2017 году каждый подписчик сервиса посмотрел в среднем 88 серий, а наибольшее количество зрителей за сутки зафиксировано 17 июля.

    В числе самых популярных фильмов названы «Стать Уорренном Баффетом», «Лжец, Великий и Ужасный», «На колесах», «Проект «Токио» и «Здравствуйте, я ваша девушка».

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #рейтинг #сериалы #статистика
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть