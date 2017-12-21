Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России

Москва, 21 декабря. Сервис «Амедиатека» рассказал что и сколько смотрели россияне в 2017 году.

В рейтинге самых популярных сериалов уходящего года первое место досталось шоу HBO «Игра престолов». Также в ТОП-5 вошли «Молодой Папа», «Большая маленькая ложь», «Американские боги» и «Мир Дикого Запада».

Сообщается, что в 2017 году каждый подписчик сервиса посмотрел в среднем 88 серий, а наибольшее количество зрителей за сутки зафиксировано 17 июля.

В числе самых популярных фильмов названы «Стать Уорренном Баффетом», «Лжец, Великий и Ужасный», «На колесах», «Проект «Токио» и «Здравствуйте, я ваша девушка».