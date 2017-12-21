Пенс призвал не верить опросам, показывающим непопулярность Трампа

Вашингтон, 21 декабря. Гражданам США не стоит доверять опросам, говорящим о низком уровне популярности президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс.

По его словам, Трамп все-таки победил на выборах вопреки всем проводимым опросам.

«Один из уроков, вынесенных мною из предвыборной гонки 2016 года, заключался в следующем: не надо верить опросам, — цитирует его Orlando Sentinel. — Я не помню ни одного опроса, который бы говорил, что мы хоть сколько-нибудь близки к победе».

Как отметил Пенс, какая бы критика ни звучала в адрес Трампа, он продолжит выполнять свои предвыборные обещания.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал статью The Washington Post, в которой говорилось о его взаимоотношениях с судьей Нилом Горсачем.