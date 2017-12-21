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Украина
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Пенс призвал не верить опросам, показывающим непопулярность Трампа
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    Пенс призвал не верить опросам, показывающим непопулярность Трампа

    9:34  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:35  21 Декабря 2017
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    Пенс призвал не верить опросам, показывающим непопулярность Трампа

    Вашингтон, 21 декабря. Гражданам США не стоит доверять опросам, говорящим о низком уровне популярности президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс.

    По его словам, Трамп все-таки победил на выборах вопреки всем проводимым опросам.

    «Один из уроков, вынесенных мною из предвыборной гонки 2016 года, заключался в следующем: не надо верить опросам, — цитирует его Orlando Sentinel. — Я не помню ни одного опроса, который бы говорил, что мы хоть сколько-нибудь близки к победе».

    Как отметил Пенс, какая бы критика ни звучала в адрес Трампа, он продолжит выполнять свои предвыборные обещания.

    Пенс призвал не верить опросам, показывающим непопулярность Трампа

    Напомним, ранее Трамп раскритиковал статью The Washington Post, в которой говорилось о его взаимоотношениях с судьей Нилом Горсачем.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #трамп #пенс
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