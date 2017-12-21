«США объявили войну Донбассу»: в Госдуме прокомментировали поставки оружия Украине

Администрация Соединенных Штатов санкционировала поставки Украине снайперских винтовок M107A1 и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 миллионов долларов. В Госдуме считают, что такими действиями Вашингтон негласно объявляет войну Донбассу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Вместе с тем пока правительство страны не соглашается поставлять противотанковые ракеты и другие виды тяжелого орудия, сообщает издание The Hill.

Напомним, 12 декабря Соединенные Штаты выделили 350 миллионов долларов на поставки Украине оборонительного вооружения и техники. Уже на следующий день Канада внесла Украину в список стран, которым разрешается поставлять летальное оружие. В свою очередь украинский президент Петр Порошенко поблагодарил власти США и Канады за подобные решения, расценив их как «открытие пути к усиленной военной помощи».

«Очень плохо»

Член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал ФАН поставки летального оружия Украине.

«Снайперские винтовки — это уже не оборонительное оружие. Эти винтовки существуют для того, чтобы убивать наповал. Это средство ведения войны. Я думаю, что поставки оружия — это очень плохо, потому что это абсолютно новый виток эскалации напряженности в Донбассе. США перечеркивают все достижения по нормализации ситуации участниками «нормандской четверки». Штаты являются спонсорами тех, кто сейчас ведет войну на юго-востоке. Они хотят, чтобы из их снайперских винтовок убивали людей, которые выходят по ту сторону противостояния.

Стоит ли ждать серьезного обострения ситуации на юго-востоке? Дыма без огня не бывает. Хочу заметить, что я часто бываю в Донбассе и знаю, как работают украинские снайперы. Они уже далеко не первый год используют снайперские винтовки не украинского и тем более не советского производства. Это оружие Украина получала неофициально. Теперь же все наоборот. По сути дела, США объявили войну Донбассу. Войны они начинать умеют», — пояснил Виталий Милонов.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев выразил уверенность, что поставки Соединенными Штатами и Канадой вооружений Киеву ведут к нагнетанию напряженности и новым жертвам.