Гройсман отметил «профессионализм и бдительность» СБУ при задержании «шпиона РФ»

Киев, 21 декабря. Премьер-министр Украины заявил, что Службы безопасности Украины проявили «профессионализм и бдительность», задержав «шпиона РФ». Об этом он написал на своей странице в Facebook после того, как сотрудники СБУ вывели прямо из рабочего кабинета чиновника Кабинета министров Украины и помощника Гройсмана Станислава Ежова.

«Совместно со службой безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, работавшего в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность», — написал Гройсман в социальной сети.

Как сообщалось ранее, Службы безопасности Украины обвинили Ежова в «шпионаже», заявив, что он якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее российской стороне. Чиновника задержали на рабочем месте. В опубликованном в Сети ролике видно, как Ежова ведут куда-то под руки.

В отношении Ежова будет возбуждено дело по статье «государственная измена». По ней его могут приговорить к лишению свободы сроком до 15 лет. Как сообщал RT со ссылкой на украинские СМИ, в Верховной раде утверждают, якобы давно подозревали Ежова в «противоправной деятельности».

Ранее Гройсман поблагодарил СБУ за задержание своего «переводчика-шпиона», опубликовав соответствующую запись на своей странице в Facebook.