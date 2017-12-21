Стало известно, когда в автобусах Петербурга появится Wi-Fi

Санкт-Петербург, 21 декабря. Беспроводной интернет в общественном транспорте Петербурга может появиться уже к весне 2018 года.

Напомним, что вице-губернатор города Игорь Албин пообещал обеспечить жителей Петербурга доступом к Wi-Fi как в наземном, так и в подземном транспорте.

Проводить Интернет в городские автобусы будет победитель конкурса, объявленного на сайте госзакупок «Пассажиравтотрансом». Итоги конкурса будут подведены в январе.

Уже к началу мая число автобусов, подключенных к всемирной паутине, должно увеличиться до 700. Скорость Интернета должна быть 1 м/б в секунду «в зоне покрытия 3G/4G-сетей при одновременном использовании Wi-Fi 20 клиентскими устройствами, передает «Комсомольская правда в Петербурге».