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Украина
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Общество
Стало известно, когда в автобусах Петербурга появится Wi-Fi
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    Стало известно, когда в автобусах Петербурга появится Wi-Fi

    9:29  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:31  21 Декабря 2017
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    Стало известно, когда в автобусах Петербурга появится Wi-Fi

    Санкт-Петербург, 21 декабря. Беспроводной интернет в общественном транспорте Петербурга может появиться уже к весне 2018 года.

    Напомним, что вице-губернатор города Игорь Албин пообещал обеспечить жителей Петербурга доступом к Wi-Fi как в наземном, так и в подземном транспорте.

    Проводить Интернет в городские автобусы будет победитель конкурса, объявленного на сайте госзакупок «Пассажиравтотрансом». Итоги конкурса будут подведены в январе.

    Уже к началу мая число автобусов, подключенных к всемирной паутине, должно увеличиться до 700. Скорость Интернета должна быть 1 м/б в секунду «в зоне покрытия 3G/4G-сетей при одновременном использовании Wi-Fi 20 клиентскими устройствами, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Автор: Дима Оленин
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    #петербург #интернет #транспорт
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