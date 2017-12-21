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Украина
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Общество
Большинство россиян гордятся тем, что живут в России — опрос
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    Большинство россиян гордятся тем, что живут в России — опрос

    9:13  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:14  21 Декабря 2017
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    Большинство россиян гордятся тем, что живут в России — опрос

    Москва, 21 декабря. В опросе, проведенном «Левада-Центре» большинство россиян признались в гордости за страну.

    Как рассказали в исследовательском центре, в 2013 году гордость за свою страну испытывали 70% респондентов. Сегодня этот показатель повысился для 83%. При этом 67% опрошенных испытывают гордость именно за современную Россию.

    В списке поводов для гордости россиян история (46%), локальная идентичность, то есть место, где человек родился и вырос (39%), затем идет территориальная идентичность («наша земля, территория на которой мы живем»). За последний год снизилась значимость позиции «государство, в котором я живу» (с 26% до 17%).

    Доля россиян, уверенных в особой роли русского народа в мировой истории, достигла максимума (64%). Для сравнения, в 1992 году этот показатель был на уровне 13%. В том, что русские такой же народ, как другие, уверены только 32% респондентов против 80% в 1992 году.

    Три четверти (72%) опрошенных заявили, что Россия сегодня является великой державой. Не согласились с этой точкой зрения 22%. В 2017 году выросла доля тех, кто считает, что Россия должна сохранить за собой роль великой державы: с 76% до 82%. В то же время 13% полагают, что РФ не нужно претендовать на роль великой державы (17% год назад).

    Автор: Юлия Кошкина
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    #опрос #статистика
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