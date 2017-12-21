Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинцию Дамаск

Друша (Сирия), 21 декабря. Российский гуманитарный конвой доставил партию гуманитарной помощи в деревню Друша в сирийской провинции Дамаск. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в САР привезли две с половиной тонны продуктов жителям деревни, расположенной у границы зоны деэскалации «Восточная Гута».

Российские военные также развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который обратились более сотни жителей.

Как сообщает ТАСС, Друша находится в одном из самых сложных районов в Восточной Гуте, часть которого до сих пор находится под контролем оппозиции. Благодаря помощи российских военных жизнь в этом городе постепенно начинает восстанавливаться.

Напомним, ранее в среду министр транспорта САР Али Хаммуд заявил, что власти Сирии надеются на участие российских инвесторов в развитии транспортной системы страны.