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Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинцию Дамаск
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинцию Дамаск

    9:24  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:24  21 Декабря 2017
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    Российский гуманитарный конвой доставил партию гуманитарной помощи в деревню Друша в сирийской провинции Дамаск.

    Друша (Сирия), 21 декабря. Российский гуманитарный конвой доставил партию гуманитарной помощи в деревню Друша в сирийской провинции Дамаск. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в САР привезли две с половиной тонны продуктов жителям деревни, расположенной у границы зоны деэскалации «Восточная Гута».

    Российские военные также развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который обратились более сотни жителей.

    Как сообщает ТАСС, Друша находится в одном из самых сложных районов в Восточной Гуте, часть которого до сих пор находится под контролем оппозиции. Благодаря помощи российских военных жизнь в этом городе постепенно начинает восстанавливаться.

    Напомним, ранее в среду министр транспорта САР Али Хаммуд заявил, что власти Сирии надеются на участие российских инвесторов в развитии транспортной системы страны.

    Автор: Тимур Румянцев
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