США готовятся нанести удар по КНДР – СМИ

Москва, 21 декабря. США планируют нанести удар по стартовым площадкам Северной Кореи, на которых проводятся испытания ракет.

Об этом сообщили Daily Telegraph источники в администрации президента США. По их словам, Белый дом склоняется к военному разрешению конфликта с Пхеньяном и в последнее время усилил подготовку к такому шагу. По мнению Вашингтона, дипломатия в ситуации с КНДР не работает, пишут «Известия».

По данным источников в администрации американского президента, Вашингтон может начать с уничтожения северокорейской стартовой площадки, чтобы не дать Пхеньяну провести новые ракетные испытания. Также американской атаке могут подвергнуться склады с оружием. Как пишет издание, такими методами США хотят показать КНДР свой «серьезный настрой».

Накануне, как сообщал RT, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Пхеньян до тех пор, пока северокорейские власти не согласятся сесть за стол переговоров с американскими коллегами.