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Все делегации участников переговоров по Сирии прибыли на переговоры в Астану
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    Все делегации участников переговоров по Сирии прибыли на переговоры в Астану

    8:51  21 Декабря 2017  /обновлено: 9:01  21 Декабря 2017
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    Все делегации участников переговоров по Сирии прибыли на переговоры в Астану

    Астана, 21 декабря. Все делегации участников переговоров по Сирии прибыли в столицу Казахстана. Об этом в четверг сообщил начальник пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

    «Все делегации участников переговоров прибыли в Астану», — заявил он.

    Пресс-атташе также сообщил, что «встречи специалистов от всех сторон, которые проходят в закрытом режиме, уже начались», передает «РИА Новости»

    Все делегации участников переговоров по Сирии прибыли на переговоры в Астану

    Жайнаков добавил, что от делегации Соединенных Штатов на астанинской площадке выступает представитель Госдепартамента, правда, не назвал его должность и имя.

    Напомним, ранее стало известно, что в Астане начался восьмой раунд переговоров по урегулированию в Сирии, делегации стран  — гарантов (России, Турции и Ирана) начали технические встречи.

    Делегацию Российской Федерации возглавляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #казахстан #астана
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