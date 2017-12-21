Все делегации участников переговоров по Сирии прибыли на переговоры в Астану

Астана, 21 декабря. Все делегации участников переговоров по Сирии прибыли в столицу Казахстана. Об этом в четверг сообщил начальник пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

«Все делегации участников переговоров прибыли в Астану», — заявил он.

Пресс-атташе также сообщил, что «встречи специалистов от всех сторон, которые проходят в закрытом режиме, уже начались», передает «РИА Новости».

Жайнаков добавил, что от делегации Соединенных Штатов на астанинской площадке выступает представитель Госдепартамента, правда, не назвал его должность и имя.

Напомним, ранее стало известно, что в Астане начался восьмой раунд переговоров по урегулированию в Сирии, делегации стран — гарантов (России, Турции и Ирана) начали технические встречи.

Делегацию Российской Федерации возглавляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.