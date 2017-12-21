Депутаты ГД предложили разработать профстандарт для фитнес-тренеров

Москва, 21 декабря. Комитет Госдумы по физической культуре, а также эксперты от Минспорта и Минтруда совместно с представителями российского фитнес-сообщества начнут разработку профессионального стандарта «специалист по фитнесу».

Решение было принято в ходе круглого стола, состоявшегося в Общественной палате 19 декабря, передает RT. Как рассказала член комиссии ОП России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, в настоящее время в РФ сегмент коммерческого сектора физической культуры и спорта фактически не регулируется законом, что сказывается на качестве оказываемых услуг, так как требования к специалистам отсутствуют.

На начальном этапе в Госдуме будет создана экспертная группа, которая разработает комплекс законодательных поправок, куда войдут определение понятия «фитнес», а также критерии качества услуг. Далее специалистами физкультурно-спортивной индустрии совместно с Минспортом будет разработан профстандарт, а Минтруда формализует новую профессию.