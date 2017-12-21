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Украина
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Спорт
Депутаты ГД предложили разработать профстандарт для фитнес-тренеров
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    Депутаты ГД предложили разработать профстандарт для фитнес-тренеров

    8:57  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:57  21 Декабря 2017
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    Депутаты ГД предложили разработать профстандарт для фитнес-тренеров

    Москва, 21 декабря. Комитет Госдумы по физической культуре, а также эксперты от Минспорта и Минтруда совместно с представителями российского фитнес-сообщества начнут разработку профессионального стандарта «специалист по фитнесу».

    Решение было принято в ходе круглого стола, состоявшегося в Общественной палате 19 декабря, передает RT. Как рассказала член комиссии ОП России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, в настоящее время в РФ сегмент коммерческого сектора физической культуры и спорта фактически не регулируется законом, что сказывается на качестве оказываемых услуг, так как требования к специалистам отсутствуют. 

    На начальном этапе в Госдуме будет создана экспертная группа, которая разработает комплекс законодательных поправок, куда войдут определение понятия «фитнес», а также критерии качества услуг. Далее специалистами физкультурно-спортивной индустрии совместно с Минспортом будет разработан профстандарт, а Минтруда формализует новую профессию.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #фитнес #законодательство
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