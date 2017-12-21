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В США займутся созданием уникальных смертоносных вирусов
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    В США займутся созданием уникальных смертоносных вирусов

    8:45  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:45  21 Декабря 2017
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    В США займутся созданием уникальных смертоносных вирусов

    Вашингтон, 21 декабря. Правительство Соединенных Штатов Америки сняло мораторий на финансирование исследований по усилению функций вирусов.

    Как пишет издание Science Alert, в результате этой меры могут быть разработаны более смертоносные штаммы известных инфекционных агентов.

    Как рассказал глава Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинз, работа над ближневосточным респираторным синдромом, тяжелым острым респираторным синдромом, исследование вирусов гриппа поможет разработать эффективные способы борьбы с этими инфекциями.

    При этом некоторые эксперты уверены, это повышает риск того, что неизвестные патогенные инфекции вырвутся за пределы лабораторий.

    Напомним, URA.ru писало, что в 2014 году несколько десятков сотрудников лабораторий Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки оказались под угрозой заражения бактериями сибирской язвы.

    В США займутся созданием уникальных смертоносных вирусов

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #оружие #вирус #инфекция
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