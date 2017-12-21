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Весь мир
Китай призвал США отказаться от мышления холодной войны
Весь мир
Китай призвал США отказаться от мышления холодной войны
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    Китай призвал США отказаться от мышления холодной войны

    8:43  21 Декабря 2017
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    Китай призвал США отказаться от мышления холодной войны

    Пекин, 21 декабря. Министерство обороны Китая призвало Соединенные Штаты отказаться от мышления холодной войны и двигаться по пути развития сотрудничества.

    Как сообщает ТАСС, комментарии военного ведомства КНР по поводу новой стратегии по национальной безопасности США размещены на странице министерства в социальной сети WeChat.

    «Мы надеемся, что США отбросят мышление холодной войны, объективно посмотрят на развитие китайской армии, вместе с китайской стороной будут стимулировать развитие сотрудничества вооруженных сил двух стран», — говорится в сообщении.

    Также в обращении отмечено, что Китайская Народная Республика придерживается  мирной внешней политики, без вмешательства в дела других стран и навязывания им своей воли.

    «Это отличается от позиции отдельных стран, которые ставят свои национальные интересы выше общих интересов международного сообщества, мыслят устаревшими понятиями, навешивают ярлыки на другие государства», — подчеркивается в сообщении.

    Как напоминает RT, ранее Вашингтон опубликовал новую стратегию по национальной безопасности, где среди главных угроз называются амбиции России, Китая, Ирана и КНДР, а также международный терроризм.
     

    Автор: Константин Терехов
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