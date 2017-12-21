Китай призвал США отказаться от мышления холодной войны

Пекин, 21 декабря. Министерство обороны Китая призвало Соединенные Штаты отказаться от мышления холодной войны и двигаться по пути развития сотрудничества.

Как сообщает ТАСС, комментарии военного ведомства КНР по поводу новой стратегии по национальной безопасности США размещены на странице министерства в социальной сети WeChat.

«Мы надеемся, что США отбросят мышление холодной войны, объективно посмотрят на развитие китайской армии, вместе с китайской стороной будут стимулировать развитие сотрудничества вооруженных сил двух стран», — говорится в сообщении.

Также в обращении отмечено, что Китайская Народная Республика придерживается мирной внешней политики, без вмешательства в дела других стран и навязывания им своей воли.

«Это отличается от позиции отдельных стран, которые ставят свои национальные интересы выше общих интересов международного сообщества, мыслят устаревшими понятиями, навешивают ярлыки на другие государства», — подчеркивается в сообщении.

Как напоминает RT, ранее Вашингтон опубликовал новую стратегию по национальной безопасности, где среди главных угроз называются амбиции России, Китая, Ирана и КНДР, а также международный терроризм.

