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Известного голливудского продюсера обвинили в домогательствах
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    Известного голливудского продюсера обвинили в домогательствах

    8:52  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:53  21 Декабря 2017
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    Известного голливудского продюсера обвинили в домогательствах

    Лос-Анджелес, 21 декабря. Голливудского продюсера Гэри Годдарда (Gary Goddard), директора компании Goddard Group обвинили в растлении малолетних. Об этом пишет издание Los Angeles Times. 

    По данным газеты, восемь экс-участников детской театральной труппы в Санта-Барбаре обвинили режиссера в домогательствах.

    Кроме того, как стало известно, один из пострадавших — актер Энтони Эдвардс, сыгравший доктора Марка Грина в телесериале «Скорая помощь».

    Американскому сценаристу предъявляют как легкие формы домогательств в виде «поглаживания ягодиц», так и факты регулярного насилия, сообщает «Свободная пресса».

    В настоящее время продюсер никак не прокомментировал ситуацию, поскольку, по словам представителей, находится в отпуске.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #домогательства
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