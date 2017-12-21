Известного голливудского продюсера обвинили в домогательствах

Лос-Анджелес, 21 декабря. Голливудского продюсера Гэри Годдарда (Gary Goddard), директора компании Goddard Group обвинили в растлении малолетних. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

По данным газеты, восемь экс-участников детской театральной труппы в Санта-Барбаре обвинили режиссера в домогательствах.

Кроме того, как стало известно, один из пострадавших — актер Энтони Эдвардс, сыгравший доктора Марка Грина в телесериале «Скорая помощь».

Американскому сценаристу предъявляют как легкие формы домогательств в виде «поглаживания ягодиц», так и факты регулярного насилия, сообщает «Свободная пресса».

В настоящее время продюсер никак не прокомментировал ситуацию, поскольку, по словам представителей, находится в отпуске.