Госдеп рассказал, какое оружие Украина получит от США

Вашингтон, 21 декабря. В Госдепартаменте США сообщили, что Киев получил от американских производителей ограниченное число мелкокалиберного и легкого оружия.

По информации СМИ, речь идет об экспорте снайперских винтовок Model M107A1 и боеприпасов. В Госдепе отметили, что США напрямую не снабжает оружием Украину и рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно.

Напомним, ранее госдепартамент США подтвердил выдачу коммерческой лицензии на поставку произведенного в Соединенных Штатах летального оружия.

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов ранее высказал мнение, что поставки оружия Украине «взорвут ситуацию», сообщает телеканал «360». Депутат отметил, что решение о поставках оружия на Украину «будет самым безответственным шагом» США.