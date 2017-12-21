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Госдеп рассказал, какое оружие Украина получит от США
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    Госдеп рассказал, какое оружие Украина получит от США

    8:41  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:41  21 Декабря 2017
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    Госдеп рассказал, какое оружие Украина получит от США

    Вашингтон, 21 декабря. В Госдепартаменте США сообщили, что Киев получил от американских производителей ограниченное число мелкокалиберного и легкого оружия.

    По информации СМИ, речь идет об экспорте снайперских винтовок Model M107A1 и боеприпасов. В Госдепе отметили, что США напрямую не снабжает оружием Украину и рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно.

    Напомним, ранее госдепартамент США подтвердил выдачу коммерческой лицензии на поставку произведенного в Соединенных Штатах летального оружия.

    Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов ранее высказал мнение, что поставки оружия Украине «взорвут ситуацию», сообщает телеканал «360». Депутат отметил, что решение о поставках оружия на Украину «будет самым безответственным шагом» США.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #украина #оружие
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