Эксперт рассказал о слабости ВМФ Великобритании

Москва, 21 декабря. Британские корабли теряют боеготовность и, несмотря на огромные затраты на их строительство и содержание, не могут противостоять серьезному противнику. Об этом со ссылкой на мнение экспертов сообщает RT.

По данным издания, новейший авианосец ВМФ Великобритании «Королева Елизавета» был вынужден вернуться в порт после всего двух недель ходовых испытаний. Во время плавания у построенного за 4,1 млрд долларов судна начал протекать уплотнитель винта. Кроме того, оказалось, что на компьютерах в центре управления боевыми операциями установили операционную систему Windows XP, поддержку которой прекратил разработчик.

Эксперты отметили, что авианосец могут легко вывести из строя несколько противокорабельных ракет России или Китая. Есть проблемы и у кораблей сопровождения, на которые возлагаются функции по охране авианосцев.

Эсминцы типа 45, которые призваны защищать «Королеву Елизавету», также не отличаются надежностью. В 2016 году один из них сломался во время учений в Персидском заливе из-за слишком теплой воды. Британские СМИ отмечают, что эсминцы типа 45 производят много шума и могут быть легко обнаружены противником.

«В своей нынешней форме британский флот как боевая единица рассчитан на присутствие у берегов технически отсталого противника с малым насыщением армии современным ракетным оружием и средствами ПВО. К выполнению традиционных задач большой войны на море в том виде, в каком это понимали в последней трети XX века, он не пригоден», — отметил в интервью RT военный эксперт Михаил Лапиков.

По мнению специалиста, боеготовность надводных судов ВМФ Великобритании сохраняется на уровне 20 — 25% . В целом оснащения британского флота достаточно лишь для «гуманитарных бомбардировок стран-изгоев», подчеркнул Лапиков.