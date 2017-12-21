Поражение Клинтон на президентских выборах стало «благословением» для США — Die Welt

Вашингтон, 21 декабря. Поражение кандидата от Республиканской партии Хиллари Клинтон на президентских выборах-2016 стало «благословением» для США. Таким мнением поделился журналист немецкого таблоида Die Welt Ханнес Штайн.

По его словам, победа Клинтон лишь усилила бы противоречия во внутренней политике страны.

Корреспондент заявил, что в случае победы Клинтон, ее единомышленники были бы уверены в том, что все в порядке, в то время как соратники Дональда Трампа, наоборот, перешли бы к радикальным действиям, передает RT.

Штайн уверен, что с политической точки зрения Клинтон оказалась бы парализована. Кроме того, ей обязательно напомнили бы о сексуальных грехах ее мужа.

«Ее супругу Биллу Клинтону непременно бы припомнили грехи его прошлого. Напротив, о неприемлемом поведении Дональда Трампа в отношении женщин никто бы особенно не вспоминал», — пишет журналист.

Трамп стал неким «инородным телом», собравшим все демократические силы для противостояния ему самому, следует из материала Die Welt.

Естественно, никто не может предсказать, как будут развиваться события, но США уже продемонстрировали, что они не ограничиваются Трампом, а сам глава Белого дома «оживил американскую демократию, как ледяной душ».

Именно по этой причине, может быть, в будущем многие увидят в поражении Клинтон на выборах 2016 года «благословение для США», резюмировал Штайн.