Фото с испытаний спортивной Lada Vesta появились в Сети

Москва, 21 декабря. В Сети появились фотографии с тестовых испытаний спортивной версии автомобиля Lada Vesta. Новинку у одного из дилерских центров в Москве заметили «фотошпионы».

В настоящее время специалисты Авто ВАЗ обкатывают новый седан на дорогах, чтобы проверить работу двигателя и шасси. В отличие от классической версии Lada Vesta Sport оснащена литыми дисками в 17 дюймов и задними дисковыми тормозами, выдают ее также черная крыша и выштамповки на кузове с цветными наклейками.

Публикация от Russian Cars Industry (@rci_news) Дек 19, 2017 at 11:09 PST

Также для спортивной модели была разработана новая подвеска. Lada Vesta Sport будет представлена в двух вариантах: с двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 149 лошадиных сил и с двигателем в 1,6 литра и 140 лошадиных сил. Серийное производство автомобиля может начаться уже в феврале 2018 года.

Ранее канал «Подмосковье 360» сообщал, что в Германии российский автомобиль Lada Vesta признали «неплохой моделью» с хорошим соотношением цены и качества.