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Фото с испытаний спортивной Lada Vesta появились в Сети
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    Фото с испытаний спортивной Lada Vesta появились в Сети

    8:35  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:41  21 Декабря 2017
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    Фото с испытаний спортивной Lada Vesta появились в Сети

    Москва, 21 декабря. В Сети появились фотографии с тестовых испытаний спортивной версии автомобиля Lada Vesta. Новинку у одного из дилерских центров в Москве заметили «фотошпионы».

    В настоящее время специалисты Авто ВАЗ обкатывают новый седан на дорогах, чтобы проверить работу двигателя и шасси. В отличие от классической версии Lada Vesta Sport оснащена литыми дисками в 17 дюймов и задними дисковыми тормозами, выдают ее также черная крыша и выштамповки на кузове с цветными наклейками.

    Также для спортивной модели была разработана новая подвеска. Lada Vesta Sport будет представлена в двух вариантах: с двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 149 лошадиных сил и с двигателем в 1,6 литра и 140 лошадиных сил. Серийное производство автомобиля может начаться уже в феврале 2018 года.

    Ранее канал «Подмосковье 360» сообщал, что в Германии российский автомобиль Lada Vesta признали «неплохой моделью» с хорошим соотношением цены и качества.

    Автор: Алексей Громов
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    #автоваз #тесты #lada vesta sport
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