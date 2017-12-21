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Донской рассказал, когда Россия перейдет на раздельный сбор мусора
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    Донской рассказал, когда Россия перейдет на раздельный сбор мусора

    8:24  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:24  21 Декабря 2017
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    Донской рассказал, когда Россия перейдет на раздельный сбор мусора

    Москва, 21 декабря. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал, почему для полного перехода на раздельный сбор мусора потребуются минимум 10 лет.

    Как пишет газета «Известия», самыми значимыми в Год экологии он назвал мероприятия по внедрению новой системы утилизации мусора, на которую все регионы должны будут перейти с 2019 года.

    По словам министра, было важно четко выстроить регулирование этой сферы на основе территориальных схем обращения с отходами и работы региональных операторов. Донской также добавил, что начинать переходить на переработку отходов было необходимо еще в 1990-е годы. По его словам, введение раздельного сбора мусора предполагает создание инфраструктуры и масштабную работу с населением. По мнению министра, для этого минимум потребуется 10-15 лет. Он также подчеркнул, что создание мощностей по термической переработке позволит снизить объем захоронения отходов в тех субъектах, где складывается критическая ситуация.

    Донской рассказал, когда Россия перейдет на раздельный сбор мусора

    Автор: Алия Садыкова
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