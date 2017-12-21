Журналист Корнилов рассказал, как США и Украину сделали изгоями в ООН

Москва, 21 декабря. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов рассказал, как США и Украину сделали изгоями в ГА ООН.

Разговор об этом зашел во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» минувшей ночью. Одна из тем – Украина, а если быть точнее – о принятии Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о борьбе с нацизмом.

За то, чтобы принять документ проголосовали 133 государства, не сказали ни «да», ни «нет» 49 стран и только два государства высказались против принятия резолюции: это – США и Украина.

«Обратите внимание, когда Украина добивается большинства в Генеральной Ассамблеей ООН или в Совбезе, то сразу начинаются крики: «Все!!! Россия – страна-изгой!!! Россия в международной изоляции», — заявил журналист.

«Если мы примем их логику, то получается, что после голосования по антинацисткой резолюции, США и Украина — страны-изгои, которые находятся в полной международной изоляции!», — резюмировал Владимир Корнилов.

Добавим, что ранее телеведущий Владимир Соловьев в авторской программе на «России 1» заявил, что на Украине было бы все спокойно, будь там свобода слова.