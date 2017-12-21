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Журналист Корнилов рассказал, как США и Украину сделали изгоями в ООН
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    Журналист Корнилов рассказал, как США и Украину сделали изгоями в ООН

    8:20  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:20  21 Декабря 2017
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    Журналист Корнилов рассказал, как США и Украину сделали изгоями в ГА ООН

    Москва, 21 декабря. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов рассказал, как США и Украину сделали изгоями в ГА ООН.

    Разговор об этом зашел во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» минувшей ночью. Одна из тем – Украина, а если быть точнее – о принятии Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о борьбе с нацизмом.

    За то, чтобы принять документ проголосовали 133 государства, не сказали ни «да», ни «нет» 49 стран и только два государства высказались против принятия резолюции: это – США и Украина.

    «Обратите внимание, когда Украина добивается большинства в Генеральной Ассамблеей ООН или в Совбезе, то сразу начинаются крики: «Все!!! Россия – страна-изгой!!! Россия в международной изоляции», — заявил журналист.

    «Если мы примем их логику, то получается, что после голосования по антинацисткой резолюции, США и Украина — страны-изгои, которые находятся в полной международной изоляции!», — резюмировал Владимир Корнилов.

    Журналист Корнилов рассказал, как США и Украину сделали изгоями в ГА ООН

    Добавим, что ранее телеведущий Владимир Соловьев в авторской программе на «России 1» заявил, что на Украине было бы все спокойно, будь там свобода слова

    Автор: Константин Терехов
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