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Чемпион ОИ-2012 Максимов: Вся ситуация с Россией на Олимпиаде связана с политикой
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    Чемпион ОИ-2012 Максимов: Вся ситуация с Россией на Олимпиаде связана с политикой

    8:26  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:26  21 Декабря 2017
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    Чемпион ОИ-2012 Максимов: Вся ситуация с Россией на Олимпиаде связана с политикой

    Казань, 21 декабря. Диагональный сборной России по волейболу и казанского «Зенита» Максим Михайлов прокомментировал ситуацию с допуском российских олимпийцев на зимнюю Олимпиаду 2018 года под нейтральным флагом.

    По его словам, мнение относительно всей ситуации сформировалось еще в разгар подготовки к бразильским Играм-2016.

    «Понятно, что есть предвзятое отношение к России, связанное с политическими моментами. Даже если отдельные русские спортсмены принимали допинг, не должна ложиться вина на всю федерацию, на весь Олимпийский комитет России (ОКР)», — отметил чемпион лондонских Игр-2012.

    Чемпион ОИ-2012 Максимов: Вся ситуация с Россией на Олимпиаде связана с политикой

    Максимов заявил, что «все спортсмены в мире принимают допинг», но наказывают лишь Россию, пишут «Известия».

    Волейболист казанского клуба также отметил, что вся эта ситуация связана с политическими вопросами.

    Автор: Дана Балан
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