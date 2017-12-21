Чемпион ОИ-2012 Максимов: Вся ситуация с Россией на Олимпиаде связана с политикой

Казань, 21 декабря. Диагональный сборной России по волейболу и казанского «Зенита» Максим Михайлов прокомментировал ситуацию с допуском российских олимпийцев на зимнюю Олимпиаду 2018 года под нейтральным флагом.

По его словам, мнение относительно всей ситуации сформировалось еще в разгар подготовки к бразильским Играм-2016.

«Понятно, что есть предвзятое отношение к России, связанное с политическими моментами. Даже если отдельные русские спортсмены принимали допинг, не должна ложиться вина на всю федерацию, на весь Олимпийский комитет России (ОКР)», — отметил чемпион лондонских Игр-2012.

Максимов заявил, что «все спортсмены в мире принимают допинг», но наказывают лишь Россию, пишут «Известия».

Волейболист казанского клуба также отметил, что вся эта ситуация связана с политическими вопросами.