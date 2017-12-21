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Решение о допуске российских паралимпийцев к Играм-2018 примут в конце января
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    Решение о допуске российских паралимпийцев к Играм-2018 примут в конце января

    8:13  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:14  21 Декабря 2017
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    Решение о допуске российских паралимпийцев к Играм-2018 примут в конце января

    Москва, 21 декабря. Решение о допуске российских паралимпийцев к зимним Олимпийским играм 2018 года станет известно в конце января, сообщает исполком Международного паралимпийского комитета.

    Как заявили в МПК, РФ нужно будет выполнить еще пять условий, чтобы получить рекомендации о снятии отстранения с российской сборной. Среди предъявляемых требований – признание доклада Макларена и соответствие РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

    Российская сторона уже сообщила, что считает данные условия политизированными и неконкретными. Как писала газета «Известия», Паралимпийский комитет России официально объявил, что выполнить предъявленные требования невозможно.

    Напомним, 5 декабря стало известно, что на Олимпийских играх в Пхенчхане спортсмены из РФ смогут выступить только под нейтральным флагом. Такое решение принял Международный олимпийский комитет, отметив, что к участию в Олимпиаде будут допущены только те россияне, которые будут одобрены специальной комиссией.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #игры-2018 #паралимпиада-2018
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