Решение о допуске российских паралимпийцев к Играм-2018 примут в конце января

Москва, 21 декабря. Решение о допуске российских паралимпийцев к зимним Олимпийским играм 2018 года станет известно в конце января, сообщает исполком Международного паралимпийского комитета.

Как заявили в МПК, РФ нужно будет выполнить еще пять условий, чтобы получить рекомендации о снятии отстранения с российской сборной. Среди предъявляемых требований – признание доклада Макларена и соответствие РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Российская сторона уже сообщила, что считает данные условия политизированными и неконкретными. Как писала газета «Известия», Паралимпийский комитет России официально объявил, что выполнить предъявленные требования невозможно.

Напомним, 5 декабря стало известно, что на Олимпийских играх в Пхенчхане спортсмены из РФ смогут выступить только под нейтральным флагом. Такое решение принял Международный олимпийский комитет, отметив, что к участию в Олимпиаде будут допущены только те россияне, которые будут одобрены специальной комиссией.