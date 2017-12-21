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Украина
СБУ рассказала, чем занимался «российский шпион» в правительстве Украины
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    СБУ рассказала, чем занимался «российский шпион» в правительстве Украины

    8:12  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:12  21 Декабря 2017
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    СБУ рассказала, чем занимался «российский шпион» в правительстве Украины

    Киев, 21 декабря. Помощника украинского премьер-министра Владимира Гройсмана назвали «российским шпионом».

    Сотрудники СБУ задержали Станислава Ежова накануне на рабочем месте.

    Как пишут украинские СМИ, он занимался переводами для кабинета министров. В Службе безопасности Украины добавили, что Ежов собирал информацию о работе правительства в Киеве. При этом характер его деятельности спецслужбами не уточняется. В СБУ также подчеркнули, что задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. 

    Ранее URA.ru писало, что СБУ задержала сотрудника аппарата Гройсмана по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Видео задержания на Украине «шпиона России» опубликовано в Сети. 

    СБУ рассказала, чем занимался «российский шпион» в правительстве Украины

    Автор: Алия Садыкова
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    #украина #сбу
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