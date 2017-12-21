СБУ рассказала, чем занимался «российский шпион» в правительстве Украины

Киев, 21 декабря. Помощника украинского премьер-министра Владимира Гройсмана назвали «российским шпионом».

Сотрудники СБУ задержали Станислава Ежова накануне на рабочем месте.

Как пишут украинские СМИ, он занимался переводами для кабинета министров. В Службе безопасности Украины добавили, что Ежов собирал информацию о работе правительства в Киеве. При этом характер его деятельности спецслужбами не уточняется. В СБУ также подчеркнули, что задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.ru писало, что СБУ задержала сотрудника аппарата Гройсмана по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Видео задержания на Украине «шпиона России» опубликовано в Сети.