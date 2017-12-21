В Сети разработали «10 заповедей великого Михо» Саакашвили

Киев, 21 декабря. Пользователи сервиса микроблогов Twitter предложили «10 заповедей» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Список заповедей украинского оппозиционера разработал пользователь «Гнапині гранти». В ироничной форме он отозвался о политической программе бывшего президента Грузии и его отношении к грамматике.

10 заповедей великого Михо.

1.Не сомневайся в пророке Михо

2.Нет бога кроме Михо

3.Враг не в Кремле

4.Лайкай страницу Михо

5.Не ешь Рошен - ешь говно

6.Если оно не вкусное - виноваты барыги

8.Все реформы будут сделаны за 70 дней

9.Сомневающимся - тюрьма

10.Жы шы пишы через ы — Гнапині гранти (@gnappenfurer) December 20, 2017

Тем, кто недосчитался одной заповеди «Гнапині гранти» пообещал заключение в тюрьму, согласно заповедям 1 и 9.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили предложил президенту Украины Петру Порошенко уйти в отставку, сообщает URA.ru. Политик отметил, что за добровольный уход президент мог бы рассчитывать на «смягчение наказания и помилование».