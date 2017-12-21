В Сети разработали «10 заповедей великого Михо» Саакашвили
Киев, 21 декабря. Пользователи сервиса микроблогов Twitter предложили «10 заповедей» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Список заповедей украинского оппозиционера разработал пользователь «Гнапині гранти». В ироничной форме он отозвался о политической программе бывшего президента Грузии и его отношении к грамматике.
10 заповедей великого Михо.— Гнапині гранти (@gnappenfurer) December 20, 2017
1.Не сомневайся в пророке Михо
2.Нет бога кроме Михо
3.Враг не в Кремле
4.Лайкай страницу Михо
5.Не ешь Рошен - ешь говно
6.Если оно не вкусное - виноваты барыги
8.Все реформы будут сделаны за 70 дней
9.Сомневающимся - тюрьма
10.Жы шы пишы через ы
Тем, кто недосчитался одной заповеди «Гнапині гранти» пообещал заключение в тюрьму, согласно заповедям 1 и 9.
Напомним, ранее Михаил Саакашвили предложил президенту Украины Петру Порошенко уйти в отставку, сообщает URA.ru. Политик отметил, что за добровольный уход президент мог бы рассчитывать на «смягчение наказания и помилование».