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В Сети разработали «10 заповедей великого Михо» Саакашвили
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    В Сети разработали «10 заповедей великого Михо» Саакашвили

    8:06  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:06  21 Декабря 2017
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    В Сети разработали «10 заповедей великого Михо» Саакашвили

    Киев, 21 декабря. Пользователи сервиса микроблогов Twitter предложили «10 заповедей» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

    Список заповедей украинского оппозиционера разработал пользователь «Гнапині гранти». В ироничной форме он отозвался о политической программе бывшего президента Грузии и его отношении к грамматике.

    Тем, кто недосчитался одной заповеди «Гнапині гранти» пообещал заключение в тюрьму, согласно заповедям 1 и 9.

    Напомним, ранее Михаил Саакашвили предложил президенту Украины Петру Порошенко уйти в отставку, сообщает URA.ru. Политик отметил, что за добровольный уход президент мог бы рассчитывать на «смягчение наказания и помилование».

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #саакашвили #twitter
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