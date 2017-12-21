Apple признала наличие программы искусственного замедления старых iPhone

Вашингтон, 21 декабря. Компания Apple признала наличие программы на занижение скорости работы старых iPhone.

Как пишут американские СМИ, ссылаясь на официальное заявление производителя, функция понижения тактовой частоты процессоров появляется и при обновлении программного обеспечения новых устройств.

При этом в компании объяснили это тем, что желают предоставить потребителям «лучший опыт». К нему Apple отнесла высокую производительность и долгий срок службы» продукции.

Как пишет URA.ru, по мнению экспертов американского производителя, это нужно для того, чтобы устройства не выключались самопроизвольно с изношенными в ходе длительной эксплуатации литий-ионными аккумуляторами.