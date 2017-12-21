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Россия
Жители России смогут получить внутренний паспорт всего за час
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    Жители России смогут получить внутренний паспорт всего за час

    7:54  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:54  21 Декабря 2017
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    Жители России смогут получить внутренний паспорт всего за час

    Москва, 21 декабря. Жители России смогут получить внутренний паспорт в течение часа после подачи всех необходимых документов в МВД или МФЦ.

    Как сообщают «Известия», правда, для этого, как обозначено в новом регламенте, необходимо заблаговременно отправить заявление в электронном виде через портал Государственных услуг.

    Кроме прочего, как отмечено в документе министерства внутренних дел, теперь, при подачи документов не по месту жительства, можно ждать получение паспорта в течение месяца, а не как раньше двух.

    А вот при личной подаче заявления по месту жительства срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации остался прежним и составляет, как и раньше, максимум 10 дней.

    Как напоминает телеканал «360», размер государственной пошлины остался неизменным: 300 рублей за выдачу паспорта и 1500 рублей за оформление документа взамен утраченного или пришедшего в негодность.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #мвд #мфц #паспорт
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