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Заблокированным шахтерам в Кузбассе передали продукты, воду и одеяла
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    Заблокированным шахтерам в Кузбассе передали продукты, воду и одеяла

    7:55  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:55  21 Декабря 2017
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    Заблокированным шахтерам в Кузбассе передали продукты, воду и одеяла

    Кемерово, 21 декабря. В Кузбассе продолжаются аварийно-спасательные работы на шахте «Есаульская». Заблокированные горняки получили воду, еду, теплые одеяла и дополнительные источники света.

    В настоящее время на месте работают три отделения горноспасателей. Спасатели провели бурение трех скважин со стороны обгонного конвейерного штрека, чтобы сделать поисково-спасательную выработку и эвакуировать через нее горняков, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на областное ГУ МЧС.

    Уточняется, что заблокированным шахтерам сейчас ничего не угрожает. С ними установлена связь, кислорода в шахте достаточно. Специалисты психологической службы МЧС работают с родственниками горняков.

    Напомним, накануне, как сообщало URA.RU на шахте «Есаульская» обрушился вентиляционный штрек. Три шахтера оказались заблокированными в забое. После обвала были 97 горняков смогли выбраться из шахты самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

    Автор: Алексей Громов
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    #кузбасс #шахта #горняки #обвал
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