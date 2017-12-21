Заблокированным шахтерам в Кузбассе передали продукты, воду и одеяла

Кемерово, 21 декабря. В Кузбассе продолжаются аварийно-спасательные работы на шахте «Есаульская». Заблокированные горняки получили воду, еду, теплые одеяла и дополнительные источники света.

В настоящее время на месте работают три отделения горноспасателей. Спасатели провели бурение трех скважин со стороны обгонного конвейерного штрека, чтобы сделать поисково-спасательную выработку и эвакуировать через нее горняков, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на областное ГУ МЧС.

Уточняется, что заблокированным шахтерам сейчас ничего не угрожает. С ними установлена связь, кислорода в шахте достаточно. Специалисты психологической службы МЧС работают с родственниками горняков.

Напомним, накануне, как сообщало URA.RU на шахте «Есаульская» обрушился вентиляционный штрек. Три шахтера оказались заблокированными в забое. После обвала были 97 горняков смогли выбраться из шахты самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.