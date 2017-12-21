«США и Украина в одиночестве»: Пушков прокомментировал итоги голосования в ООН

Москва, 21 декабря. Во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина «остались в одиночестве», заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Как он рассказал в своем аккаунте в Twitter, 133 члена ООН выступили против героизации нацизма и лишь два — за.

При этом Пушков подчеркнул, что «Украина и США остались в одиночестве. Пушков также посоветовал президенту Украины Петру Порошенко рассказать об этом «успехе» в Киеве.

Ранее URA.ru писало, что Генассамблея ООН в ходе пленарного заседания приняла предложенную Москвой резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Против нее высказались США и Украина.

Ранее Пушков упрекнул спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера в срыве минских договоренностей. «Заявление Волкера, что мир в Донбассе зависит от России, прямо противоречит минским соглашениям. Не случайно я назвал его спецпредставителем по их срыву», — сказал он.