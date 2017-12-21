Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
В США займутся созданием уникальных смертоносных вирусов
Политика
«США и Украина в одиночестве»: Пушков прокомментировал итоги голосования в ООН
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «США и Украина в одиночестве»: Пушков прокомментировал итоги голосования в ООН

    7:52  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:52  21 Декабря 2017
    342

    «США и Украина в одиночестве»: Пушков прокомментировал итоги голосования в ООН

    Москва, 21 декабря. Во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина «остались в одиночестве», заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Как он рассказал в своем аккаунте в Twitter, 133 члена ООН выступили против героизации нацизма и лишь два — за.

    При этом Пушков подчеркнул, что «Украина и США остались в одиночестве. Пушков также посоветовал президенту Украины Петру Порошенко рассказать об этом «успехе» в Киеве.

    Ранее URA.ru писало, что Генассамблея ООН в ходе пленарного заседания приняла предложенную Москвой резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Против нее высказались США и Украина.

    Ранее Пушков упрекнул спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера в срыве минских договоренностей. «Заявление Волкера, что мир в Донбассе зависит от России, прямо противоречит минским соглашениям. Не случайно я назвал его спецпредставителем по их срыву», — сказал он. 

    «США и Украина в одиночестве»: Пушков прокомментировал итоги голосования в ООН

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #пушков
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть