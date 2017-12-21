Неприятный психологический удар: в СФ связали решение МОК по ПКР со страхами США

Москва, 21 декабря. В минувшую среду исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) продлил на 30 дней отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). На сегодняшний день российские атлеты допущены на отборочные соревнования в нейтральном статусе.

По словам члена Совета Федерации России Эдуарда Исакова, невзирая на то, что МПК не восстановил членство ПКР, российские спортсмены могут выступать в квалификационных стартах в четырех дисциплинах.

«Жаль, но в следж-хоккее мы уже точно получили отказ в участии в Корее. В этой дисциплине мы ярко выступили на сочинских Паралимпийских играх — 2014, уступив лишь в финале Соединенным Штатам», — отметил он.

Исаков также напомнил, что в течение последних лет российские паралимпийцы обыгрывали американцев и высказал мнение относительно того, «что именно страх американцев мог быть одной из причин решения МПК», пишут «Известия».

Он добавил, что данное решение — «неприятный психологический удар».

Напомним, накануне МПК решил не восстанавливать Паралимпийский комитет России в правах.