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Неприятный психологический удар: в СФ связали решение МОК по ПКР со страхами США
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    Неприятный психологический удар: в СФ связали решение МОК по ПКР со страхами США

    8:07  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:08  21 Декабря 2017
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    Неприятный психологический удар: в СФ связали решение МОК по ПКР со страхами США

    Москва, 21 декабря. В минувшую среду исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) продлил на 30 дней отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). На сегодняшний день российские атлеты допущены на отборочные соревнования в нейтральном статусе.

    По словам члена Совета Федерации России Эдуарда Исакова, невзирая на то, что МПК не восстановил членство ПКР, российские спортсмены могут выступать в квалификационных стартах в четырех дисциплинах.

    Неприятный психологический удар: в СФ связали решение МОК по ПКР со страхами США

    «Жаль, но в следж-хоккее мы уже точно получили отказ в участии в Корее. В этой дисциплине мы ярко выступили на сочинских Паралимпийских играх — 2014, уступив лишь в финале Соединенным Штатам», — отметил он.

    Исаков также напомнил, что в течение последних лет российские паралимпийцы обыгрывали американцев и высказал мнение относительно того, «что именно страх американцев мог быть одной из причин решения МПК», пишут «Известия».

    Он добавил, что данное решение — «неприятный психологический удар».

    Напомним, накануне МПК решил не восстанавливать Паралимпийский комитет России в правах.

    Автор: Дана Балан
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