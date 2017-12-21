Ученые установили, что на преступления людей толкают повреждения мозга 

Москва, 21 декабря. Американские ученые выявили связь между повреждениями головного мозга и совершенными преступлениями.

Нейрофизики провели исследование структур мозга 45 осужденных за тяжкие преступления. Выяснилось, что в 17 случаях повреждения органа были получены еще до совершения правонарушения. Специалисты отмечают, что в 23 случаях из 45 связь между повреждениями мозга и преступлениями существовала.

В большинстве случаев речь шла о повреждении фрагментов префронтальной коры головного мозга, где расположено скопление нейронов, отвечающих за нравственность. Это открытие позволит заранее определять людей из группы риска.

Однако исследователи предостерегают от поспешных выводов, так как на принятие подобных решений человеком влияют также социальные факторы и среда, которая его окружает.