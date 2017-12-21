Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
В США займутся созданием уникальных смертоносных вирусов
Весь мир
Ученые установили, что на преступления людей толкают повреждения мозга 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые установили, что на преступления людей толкают повреждения мозга 

    8:08  21 Декабря 2017  /обновлено: 8:08  21 Декабря 2017
    103

    Ученые установили, что на преступления людей толкают повреждения мозга 

    Москва, 21 декабря. Американские ученые выявили связь между повреждениями головного мозга и совершенными преступлениями.

    Нейрофизики провели исследование структур мозга 45 осужденных за тяжкие преступления. Выяснилось, что в 17 случаях повреждения органа были получены еще до совершения правонарушения. Специалисты отмечают, что в 23 случаях из 45 связь между повреждениями мозга и преступлениями существовала. 

    В большинстве случаев речь шла о повреждении фрагментов префронтальной коры головного мозга, где расположено скопление нейронов, отвечающих за нравственность. Это открытие позволит заранее определять людей из группы риска.

    Однако исследователи предостерегают от поспешных выводов, так как на принятие подобных решений человеком влияют также социальные факторы и среда, которая его окружает.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #исследования #преступление
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть