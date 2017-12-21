Кузнецова рассказал о судьбе детей, которых коснулся «закон Димы Яковлева»

Москва, 21 декабря. Почти все российские дети, которых американские усыновители не успели забрать до вступления в силу закона «закона Димы Яковлева», устроены в семьи. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анну Кузнецову сообщает РИА Новости.

До вступления в силу «закона Димы Яковлева» 1 января 2013 года не успели пройти процедуру усыновления 259 детей, информацию о которых уже представили гражданам США. Почти половину из них усыновили российские семьи.

«На сегодняшний день трое из этих детей возвращены биологическим родителям по их заявлению, родители еще двух детей восстановлены в родительских правах, в семью родственников передан один ребенок, 118 детей переданы в семьи граждан РФ, иностранными гражданами усыновлены 123 ребенка (а это фактически половина детей из списка)», — цитирует детского омбудсмена агентство.

В детских домах остались 11 детей, в том числе семь детей с инвалидностью, отметила Кузнецова. Детский омбудсмен подчеркнула, что ее аппарат следит за судьбой этих детей.

Также Кузнецова сообщила, за последние пять лет упала доля усыновленных за рубеж российских сирот. Омбудсмен связала тенденцию с более активным усыновлением сирот россиянами.