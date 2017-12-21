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Кузнецова рассказал о судьбе детей, которых коснулся «закон Димы Яковлева»
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    Кузнецова рассказал о судьбе детей, которых коснулся «закон Димы Яковлева»

    7:45  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:45  21 Декабря 2017
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    Кузнецова рассказал о судьбе детей, которых коснулся «закон Димы Яковлева»

    Москва, 21 декабря. Почти все российские дети, которых американские усыновители не успели забрать до вступления в силу закона «закона Димы Яковлева», устроены в семьи. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анну Кузнецову сообщает РИА Новости.

    До вступления в силу «закона Димы Яковлева» 1 января 2013 года не успели пройти процедуру усыновления 259 детей, информацию о которых уже представили гражданам США. Почти половину из них усыновили российские семьи.

    «На сегодняшний день трое из этих детей возвращены биологическим родителям по их заявлению, родители еще двух детей восстановлены в родительских правах, в семью родственников передан один ребенок, 118 детей переданы в семьи граждан РФ, иностранными гражданами усыновлены 123 ребенка (а это фактически половина детей из списка)», — цитирует детского омбудсмена агентство.

    В детских домах остались 11 детей, в том числе семь детей с инвалидностью, отметила Кузнецова. Детский омбудсмен подчеркнула, что ее аппарат следит за судьбой этих детей.

    Также Кузнецова сообщила, за последние пять лет упала доля усыновленных за рубеж российских сирот. Омбудсмен связала тенденцию с более активным усыновлением сирот россиянами.

    Автор: Виталий Малясев
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